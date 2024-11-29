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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dizi Eleştirisi: Aile Yapısına Saldırı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile yapısının diziler aracılığıyla hedef alındığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 15:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dizi Eleştirisi: Aile Yapısına Saldırı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dizi Eleştirisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, televizyon dizilerinin aile yapısını olumsuz etkilediğini savundu. Erdoğan, dizilerin istisnai örnekleri üzerinden tüm aile yapısının hedef alındığını belirtti.

Aile Temel Direğimizdir

Erdoğan, toplumun temel direği olan ailenin, dizilerde sıkça kötülüklerin kaynağı olarak gösterildiğini ifade etti. Bu durumun, ailelerin birleşik ve sağlam yapısını hedef aldığını vurguladı.

Bu açıklamalar, sosyal medyada da geniş yankı buldu ve birçok kullanıcı, Erdoğan'ın görüşlerine destek belirtti. Hükümetin aile değerlerini koruma çabalarının önemine dikkat çekildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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