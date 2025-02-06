DOLAR
35,9 0,02%
EURO
37,33 0,15%
ALTIN
3.300,3 0,15%
BITCOIN
3.520.852,23 -0,58%

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Eğitime Dev Yatırım: 1241 Yeni Okul ve 19 Bin Derslik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1241 yeni okul ve 19 bin 784 derslik yapılacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 16:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Eğitime Dev Yatırım: 1241 Yeni Okul ve 19 Bin Derslik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eğitim Alanında Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülke genelinde eğitim alanında yapılacak büyük yatırımlara dair önemli bilgiler paylaştı. Erdoğan, 1241 yeni okul ve 19 bin 784 derslik yapılacağını müjdeledi.

Derslik Güçlendirme Çalışmaları

Ayrıca, 3 bin 119 dersliğin güçlendirileceğini belirten Erdoğan, bu projelerle beraber derslik kapasitesinin 6 Şubat'tan önceki seviyenin üzerine çıkarılacağını ifade etti. Bu adımlar, eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik önemli bir temel oluşturacak.

Erdoğan’ın verdiği bu sözler, eğitim sistemine yönelik atılacak yeni adımları da beraberinde getiriyor. Hükümetin eğitim yatırımlarındaki kararlılığı, geleceğin teminatı olan öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim almasını sağlama amacı güdüyor.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Trump'ın Gazze Planını Kategorik Olarak Reddetti
2
DP'li Altıntaş'tan Deprem Tedbirlerine Vurgu: Bilim ve İlmi Yöntemler Önemli
3
TDV, 6 Şubat Depremlerinde Hayatını Kaybedenler Anısına Fidan Dikti
4
Ardahan'da Polisler 6 Şubat Depremlerini Anmak İçin Kan Bağışı Yaptı
5
AİBPA Türk Heyeti, 6 Şubat Depremlerinin İkinci Yılında Önemli Mesajlar Verdi
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çiftçilere 250 Milyon Dolar Hibe Müjdesi
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deprem Anma Programında 453 Bin Konut Müjdesi Verdi

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış