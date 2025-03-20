Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Filistinli kardeşlere destek vereceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 20:18
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 20:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistinli Kardeşlerimizin Yanındayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, tarihin doğru tarafında yer almaya, tüm gücümüzle Gazzeli mazlumları desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Bu açıklama, Türkiye'nin Filistin konusundaki tutumunu bir kez daha netleştirirken, uluslararası kamuoyuna da güçlü bir mesaj gönderdi. Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki barış ve istikrarı desteklemeye kararlı olduğunu vurguladı.

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