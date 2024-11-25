Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin Açıklaması: Siyasi Rant Tüccarlarına Geçit Yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin meselesi üzerinden siyasi rant devşirmeye çalışanları hedef aldı. Erdoğan, "Bu gibi insani bir meseleden siyasi çıkar sağlamaya çalışan siyaset tüccarlarını dün muhatap almadık, bugün de almayız" diyerek net bir duruş sergiledi.

Siyasi Rant Devşirenlere Geçit Yok

Filistin konusunun önemini vurgulayan Erdoğan, bu meseleyi istismar eden siyasi figürlere karşı duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Sözlerinin devamında, böyle durumların, insani boyutta ele alınması gerektiğini gerektiğini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.