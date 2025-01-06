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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fırsatçılara Karşı Boykot Uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pahalı ürün satanlara karşı boykot çağrısında bulundu ve satın almama özgürlüğünün önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 19:05
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 19:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fırsatçılara Karşı Boykot Uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fırsatçılara Sert Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yaptığı açıklamada yüksek fiyatlarla ürün satan firmalara karşı tüketicilere önemli bir çağrıda bulundu. Erdoğan, "Pahalı ürün satanları dize getirecek etkili yöntemlerden biri boykottur." ifadesini kullanarak, fırsatçılığa karşı durmanın önemine dikkat çekti.

Satın Almama Özgürlüğü

Erdoğan, fırsatçılık yapanlara karşı en büyük kozun satın almama özgürlüğü olduğunu vurgulayarak, tüketicilerin bu hakkı kullanmalarının önemini dile getirdi. Bu açıklamalar, tüketicilerin bilinçlenmesi ve marketlerdeki fiyat artışlarına karşı duruşlarının güçlenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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