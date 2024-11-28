Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze Açıklaması: Barış İçin Her Şey Yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de sükunetin sağlanması ve barış ortamının tesis edilmesi konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Gazze'de sükunetin ve barışın tesisi için üzerimize düşen ne varsa elbette yapmaktan çekinmeyiz" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Türkiye'nin bölgedeki huzur ve istikrar arayışındaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye, uzun zamandır Orta Doğu'da barışın sağlanması için diplomatik çabalarını sürdürmekte ve bu süreçte aktif rol oynamaya devam etmektedir. Erdoğan, Gazze'nin barışa kavuşması için uluslararası topluma da çağrıda bulunarak, birlikte hareket etmenin önemine vurgu yaptı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.