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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze Açıklaması: 'Tarih Haklılığımızı Teyit Edecek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze krizine ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye'nin haklılığının tarih tarafından onaylanacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 15:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze Açıklaması: 'Tarih Haklılığımızı Teyit Edecek'

Erdoğan Gazze Krizine Dair Açıklama Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki durumu örnek göstererek, "Nasıl Suriye'de haklı çıkan biz olduysak, Gazze krizinde de tarih haklılığımızı teyit edecek" ifadelerini kullandı.

Tarihsel Haklılık Vurgusu

Erdoğan, Gazze'deki olaylara ilişkin yaşanan gelişmelere dikkat çekerken, Türkiye'nin uluslararası arenada haklı duruşunun her zaman kazanacağını vurguladı.

Bu açıklamanın, Türkiye'nin Orta Doğu politikası bağlamında ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiği belirtildi.

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