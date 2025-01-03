Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze Mesajı: 2025'te Özgürlüğün Güneşi Doğar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024'ün son haftalarında Suriye'ye doğan özgürlük ve adalet güneşinin 2025'te Gazze semalarında da sökün etmesini temenni etti.

Geleceğe Yönelik Umutlar

Erdoğan, bu ifadeleriyle, bölgedeki çatışmalara dikkat çekerken, Suriye ve Gazze'de huzur ve adaletin tesis edilmesi için umut yaratan bir mesaj verdi.

Uluslararası Destek Vurgusu

Bu açıklama, uluslararası topluma da çağrıda bulunarak, Gazze ve Suriye'deki insan hakları ihlallerinin son bulması için gerekli desteğin sağlanması gerektiğini ortaya koyuyor.