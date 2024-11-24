Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gelibolu Kongresi'ne Telekonferans Desteği

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Gelibolu İlçe Kongresi'ne telefonla bağlanarak önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Çok daha farklı yepyeni bir dönemin inşallah Gelibolu başlangıcı olacaktır. Yeni bir dönemin adımlarını atıyoruz, atacağız ve bu konuda Gelibolu başı çekmelidir" dedi.

Erdoğan'ın Mesajı

AK Parti Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katılan Erdoğan, partililere seslenirken, kongrenin Gelibolu'ya hayırlara vesile olmasını diledi. Erdoğan, Gelibolu'da bir ilki yaşattıklarını vurgulayarak, bundan sonra farklı bir sürecin temellerinin atılacağını kaydetti.

AK Parti'nin Birliği ve Hedefleri

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, kongrede yaptığı konuşmada, partinin milletle birlikte kurulduğunu ve büyütüldüğünü belirtti. "AK Parti, Türkiye'nin dört bir yanında bacası tüten bir siyaset ocağıdır." diyerek, partinin her bölgede temsil edildiğini vurguladı. Şahin, AK Parti'nin milli ve manevi değerlere sahip çıktığını ve sürekli olarak gelişim hedeflediğini aktardı.

Ekonomik Hedefler ve Sorunlar

Şahin, ülkenin ekonomik zorluklarının farkında olduklarını belirtirken, 2025 yılının yalnızca enflasyonu dizginledikleri bir yıl değil, 2026'nın da enflasyonun üstesinden geldikleri bir yıl olacağını ifade etti. "Merkez Bankamızın rezervlerinin 159 milyar dolar ile rekor kırdığını görüyoruz." diyen Şahin, refah seviyesinin artırılması hedeflerini de vurguladı.

Filistin ve Uluslararası Destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, sürekli olarak Filistin'in haklı davasının savunuculuğunu yaptığını belirten Şahin, "Uluslararası Ceza Mahkemesi İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı verdi. Bu umut verici bir gelişme ve infaz edilmesini bekliyoruz" dedi.

Hukuk ve Demokrasi Vurgusu

Şahin, siyaset anlayışını eleştirirken, "Bizim siyaset yapmaktaki gayemiz, ülkemizde güven ve asayiş sağlamaktır," diyerek, terörle mücadelenin süreceğini açıkladı. Türk milletinin iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini ifade eden Şahin, terör destekçilerinin görevden alınmasının oldukça doğal bir adım olduğunu kaydetti.

Parti İçin Birlik ve Destek

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, İsrail zulmüne karşı duruş sergileyen parti üyelerini tebrik etti. Kongreye, partinin çeşitli isimleri ve yerel yöneticiler de katıldı. Tüm partililer, Gelibolu'daki yeni dönemin başlangıcına dair umutlarını paylaştılar.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

AK Parti 8. Olağan Gelibolu İlçe Kongresi, Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlendi. Kongreye AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin (ortada), AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider (sağdan 5), AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş (soldan 3), AK Parti Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk (solrdan 4) de katıldı.

AK Parti 8. Olağan Gelibolu İlçe Kongresi, Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlendi. Kongreye AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin (ortada), AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider (sağdan 5), AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş (soldan 3), AK Parti Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk (solrdan 4) de katıldı.