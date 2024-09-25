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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gine Bissau İle İşbirliği Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı ile görüşmesinde ticaret ve savunma işbirliğine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 23:20
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 23:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gine Bissau İle İşbirliği Vurgusu

Erdoğan ve Embalo Arasındaki Önemli Görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo ile bir araya geldi. Bu görüşme, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Bölgede İşbirliği Fırsatları

Görüşme, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu çerçevesinde Türkevi'nde yapıldı. İki lider, Türkiye-Gine Bissau ikili ilişkileri ile global sorunlar hakkında değerlendirmelerde bulundular.

Ticaret ve Savunma Sanayi Üzerine Vurgu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede ticaretin yanı sıra askeri ve savunma sanayi alanındaki işbirliğinin önemine dikkat çekti. İki ülke arasında bu alanlarda daha fazla işbirliği yapılmasının gerekliliğini vurguladı.

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