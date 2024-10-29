Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gökbey Helikopteri Teslimat Töreninde Terörle Mücadele Mesajları

Cumhurbaşkanı Erdoğan TUSAŞ'ta Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) merkezinde düzenlenen T625 Gökbey Helikopteri Teslimat Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Terörle Mücadelede Kararlılık

Erdoğan, "Ülkemize yönelik terör tehdidini kaynağında bertaraf etme noktasında asla rehavet içine girmeyiz. İster sınırlarımız dahilinde, ister sınırlarımız ötesinde olsun, nerede ülkemize yönelik bir tehdit unsuru tespit edersek, onu ortadan kaldırmaktan bizi kimse alıkoyamaz." dedi.

Şehitleri Unutmadık

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na gün sayarken, Erdoğan, 23 Ekim'de TUSAŞ’a yönelik düzenlenen terör saldırısında şehit olan beş kişiyi anarak, isimlerini tek tek saydı. Şehit mühendisler Zahide Güçlü Ekici, Cengiz Coşkun ve Hasan Hüseyin Canbaz ile güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan ve taksi şoförü Murat Arslan'a Allah'tan rahmet diledi.

TUSAŞ'ın Duruşu

Erdoğan, "TUSAŞ çalışanlarımızın, yaşadıkları terör saldırısına rağmen dik ve dirayetli duruşu, her türlü takdirin üzerindedir." diyerek, çalışanların cesaretine dikkat çekti.

Askeri Stratejiler ve Hedefler

Bölgedeki terör tehditlerine karşı yürütülen operasyonlardan bahseden Erdoğan, "Sınırlarımız ötesinde yuvalanan teröristlere nefes aldırmıyoruz. Terörün olmadığı bir ülke hedefimize ulaşana kadar, bu mücadeleyi sabırla devam ettireceğiz." diyerek, devletin kararlılığını vurguladı.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Erdoğan, "85 milyon birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde asırlardır olduğu gibi inşallah daha nice yüzyıllar boyunca bu topraklarda yan yana barış ve huzur içinde yaşayacağız." diyerek, halkı birlik olmaya davet etti.