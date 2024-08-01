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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güven Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede barış ve güvenin önemine değindi, tehditler karşısında birlik çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 11:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güven Mesajı

Cumhurbaşkanı'nın Barış Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamalarda, "Bölgemizi kan deryasına çevirmek isteyenlere fırsat vermeyecek, kendi vatandaşlarımızla birlikte dostlarımızın da güven kaynağı olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Güvenliğin Önemi

Erdoğan, toplumda huzur ve güvenin sağlanmasının hayati önem taşıdığını belirterek, ulusal ve uluslararası düzeyde iş birliğinin gerekliliğini vurguladı. Ülke olarak, hem vatandaşların hem de dost ülkelerin güvenliği için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

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