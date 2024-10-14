Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hukuk Dışı Yöntemlere Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Recep Tayyip Erdoğan, son yaptığı konuşmada devlet sisteminde devlette güç ve itibar kazanmak yerine, koltuklarından güç devşirenlerin hukuk dışı yollara başvurduklarını belirtti. Erdoğan, bu tür davranışlara asla müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizdi.

Hukuk Dışına Çıkılmamalı

Erdoğan, "Devlet sistemimiz içerisinde koltuğuna güç ve itibar kazandırmak yerine, koltuğundan güç devşirenlere hukuk dışı yollara tevessül edenlere müsamahayla bakamayız" şeklinde ifadeler kullanarak, hukukun üstünlüğüne ona uygun davranılması gerektiğini vurguladı.