DOLAR
34,25 0,11%
EURO
37,32 -0,21%
ALTIN
3.023,49 1,53%
BITCOIN
2.422.830,84 2,67%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Sert Mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vicdan sahibi ülkeleri İsrail'e karşı daha fazla tepki göstermeye çağırdı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 17:08
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 17:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Sert Mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası topluma önemli bir çağrıda bulundu. Özellikle vicdan sahibi olan tüm ülkeleri, İsrail hükümeti üzerindeki baskıların artırılması için harekete geçmeye davet etti. Erdoğan'ın Mesajı

Erdoğan, yaptığı açıklamada, İsrail'in uygulamalarına karşı durulması gerektiğinin altını çizerek, bu konuda uluslararası iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Uluslararası Tepkiler Bekleniyor

Yapılan bu çağrının, diğer ülkeler tarafından nasıl karşılanacağı ve gelecekte atılacak adımlar merak konusu. Erdoğan, bu durumun dünya genelinde bir yankı uyandırmasını umuyor.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Brand Week İstanbul 2023: Bir Tarihin Başlangıcı
2
Türkiye ve Senegal Arasında Beş Anlaşma İmzalandı
3
Konya'da Trafik Kazası Güvenlik Kamerasına Yansıdı
4
İsrail'in Kuzeyinde Roket Saldırısı: 2 Ölü
5
Almanya'dan İran'a Tepki: Başkonsolosluklar Kapatılıyor
6
Muğla'da Düzensiz Göçmen Kurtarması
7
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter'den PKK'ya Sert Tepki

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı