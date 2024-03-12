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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Sert Tepki: "Zulmü Bile Meşrulaştıranlar Var!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi Açılış Programı'nda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 12.03.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 15:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Sert Tepki: "Zulmü Bile Meşrulaştıranlar Var!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi Açılış Programı'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Zulmü bile insan hakları, demokrasi, özgürlük, güvenlik kavramları ile meşrulaştırmak için kullananlar bunlar değil mi? Zulmü bile meşrulaştıranlar var." dedi.

Mehmet Akif Ersoy'u Anma ve Sebilürreşad'ın Yeniden Hayata Dönüşü

Erdoğan, konuşmasına Mehmet Akif Ersoy'u anarak başladı ve tarihi bir binanın Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi'ne dönüştürülmesinin önemine vurgu yaptı.

Erdoğan'ın Konuşmanın Satır Başları:

Sebilürreşad, milli mücadele döneminde etkili yayınlar yaparak TBMM'ye destek vermiş ve İstiklal Marşı'nın ilk yayınına ev sahipliği yapmıştır.

Sebilürreşad'ın 2016'da tekrar yayına başlamasını önemli bir adım olarak değerlendiren Erdoğan, gençlerin kültür ve sanat alanındaki çalışmalarının geleceğe güven verdiğini belirtti.

"Çocuklarımızı küresel sapkın akımlarının etkisi altına bırakma çabalarını mutlaka boşa çıkaracağız." diyen Erdoğan, fikri devamlılığın önemine vurgu yaptı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik zulmünü hatırlatan Erdoğan, "Zulmü bile insan hakları, demokrasi gibi parıltılarla meşrulaştırmak için kullananlar bunlar değil mi?" ifadesiyle sert bir eleştiri getirdi.

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