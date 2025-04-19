Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'a Yönelik Sert Eleştiriler: 'Kaynaklar Peşkeş Çekildi!'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin açılışında yapmış olduğu konuşmada, İstanbul'daki kaynakların kötü yönetimi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "İstanbul için harcanması gereken kaynakların kimlere peşkeş çekildiği, kimlerin kesesine gittiği, kimlerin zenginleştiği tek tek deşifre oluyor." diyerek muhalefetin sorumsuzluklarına dikkat çekti.

Silvan Sulama Tüneli Kazı Başlangıç Töreni'ni hatırlatan Erdoğan, proje ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tarımında büyük bir değişim yaşanacağını söyledi ve muhalefet ile kendi yönetimleri arasındaki anlayış farkının vurgulandığını belirtti.

Erdoğan, konuşmasının devamında muhalefetin eleştirilerini sert bir dille yanıtladı: "Normalde haya duygusu olan birisinin bunca yaşanandan sonra insan içine çıkmaması gerekirdi. Ancak ana muhalefetin lideri, yüzü kızarması gerekirken, siyasi ahlak dersi verme cesaretini göstermekte."

Üslup konusuna da dikkat çeken Erdoğan, "Siyasetçilerin topluma örnek olması gerekirken, hakaret ve tehditlerle gündeme gelmeleri kabul edilemez. Bu düzeyde siyaset yapmak, aziz milletimize ve temsil ettiğimiz makama hürmetsizliktir." ifadesini kullandı.

Bunun yanı sıra, Türkiye'nin geleceği için vizyon oluşturduklarını belirten Erdoğan, "Yeni bir dünya kurulurken, Türkiye'nin bu yeni küresel sistemde hak ettiği şekilde temsil edilmesi için uğraşıyoruz" dedi.

Erdoğan, sağlıklı bir toplum için Sağlık Bakanlığı'nın normal doğum kampanyasının önemine de değinerek, "Bu kampanyanın amacı, toplumda sağlık farkındalığı oluşturmak ve sorunlara çözüm üretmektir. Ancak bazı kesimler bunu siyasi bir linç haline getirerek yanlış yönlendirmeler yapmaktadırlar." diye konuştu.

Kendi politikalarının sadece bugsnı değil, geleceği de düşündüğünü belirten Erdoğan, "Mevcut sorunların yanı sıra, 20-50 yıl sonra çıkabilecek problemleri de önceden düşünerek, yol haritamızı belirliyoruz." açıklamasını yaptı.

Hastanenin açılışı sonrası duygularını paylaşan Erdoğan, "Sağlık, bu kadar önemli bir mesele. Tarihimiz boyunca daima önceliğimiz olmuştur" diyerek sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Ayrıca, açılış sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çocuklar tarafından "Tayyip dede" şeklinde seslenilmesi ve halka hitaben söylediği "Ben de sizin yanınızdayım." şeklindeki yanıtları dikkat çekti.

Erdoğan, konuşmasına ara verirken, ikindi ezanı okunmasını bekledi. Hastane açılışına katılım gösteren sağlık çalışanlarının ve bakanların da yer aldığı kurdele kesiminde, sağlık konusunun önemi bir kez daha vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin açılış törenine katıldı.