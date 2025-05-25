Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da Yolsuzluk ve Faşizme Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstanbul'un kaynakları yağmalanıyor'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Her Mahallesiyle İstanbul" programında konuştu. Erdoğan, İstanbul'da suç örgütlerinin her gün yeni bir yolsuzluk ve sahtekarlığın ortaya çıktığını belirtti.

Yolsuzluklar ve Rantçılara Dikkat

Erdoğan, “Bakın neredeyse her gün suç örgütünün yeni bir yolsuzluğu, hırsızlığı, katakulliye getirilmiş bir sahtekarlığı ortaya çıkıyor. İstanbul'un kaynaklarının nasıl yağmalandığı ortaya dökülüyor” dedi. Suç örgütlerinin İstanbul'daki etkisini vurgulayarak, “İstanbul'dan Türkiye'ye ve yurt dışına uzanan ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor” ifadelerini kullandı.

Faşizme ve Vandallığa Tepki

Erdoğan, yolsuzlukları gözden kaçırmak amacıyla sokaklarda estirilen vandalizmi ve terörü birlikte takip ettiklerini dile getirdi. “Faşizm, kendileri dışında kimseye tahammül etmiyor” diyerek, muhalif düşünenleri susturma çabalarını eleştirdi.

Yargıya Saygı ve Hesap Vermek

Konuşmasında, milletin iradesine ihanet ettiğini iddia ettiği kesimlerin özür dilemesi gerektiğini belirten Erdoğan, “Yolsuzluk lekesini bağırmakla çıkaramazsınız” dedi. Ayrıca, Türk yargısının görevini yapması gerektiğine dikkat çekti.

İstanbul’un Geleceği ve Birliktelik Vurgusu

Erdoğan, 23 yıllık iktidarları süresince milletin güvenini boşa çıkarmadıklarını ifade etti. “İstanbul'un hikayesi, bizim hikayemizdir. Bunu birlikte yazdık ve yazmaya devam edeceğiz” diyerek, İstanbul'un her mahallesine dokunma sözü verdi. Programda, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mahalle başkanları tarafından imzalanmış İstanbul haritasını hediye etti.

Erdoğan, programın hayırlara vesile olmasını dileyerek konuşmasını tamamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "Her Mahallesiyle İstanbul Programı"na katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "Her Mahallesiyle İstanbul Programı"na katılarak konuşma yaptı.