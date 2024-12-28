Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstihdamı Koruma Programı Müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ekonomik istikrarını sağlamak ve istihdamı korumak amacıyla önemli bir adım attı. Erdoğan, 2025 yılı Ocak ayında KOSGEB aracılığıyla İstihdamı Koruma Programı başlatacaklarını duyurdu.

Programın Detayları

Bu yeni program, üretim ve istihdamın teşvik edilmesi hedefiyle hayata geçirilecek. KOSGEB'in yürütücülüğünde gerçekleştirilecek olan bu program sayesinde, iş gücü piyasasındaki istikrarı sağlamak ve işsizlik oranlarını aşağıya çekmek amaçlanıyor.

Erdoğan'ın açıklamaları, iş dünyası ve çalışanlar tarafından merakla bekleniyordu. KOSGEB'in bu yılki çalışmalarını daha da güçlendirecek olan İstihdamı Koruma Programı'nın detayları ilerleyen günlerde paylaşılacak.