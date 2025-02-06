Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş Depremleri Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş Depremleri Üzerine Değerlendirme Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Depremlerin yaşandığı günlerde bazı kesimlerin siyasi menfaat devşirme amacıyla 'devlet nerede?' sorusunu gündeme getirdiğini belirtti.

Erdoğan, bu eleştirilere cevap verirken, 'devlet halkının yanında' ifadesini kullandı. Bu sözleriyle, devletin afet durumlarında her zaman vatandaşının yanında olduğunu bir kez daha vurgulamış oldu.

Devletin Afet Yönetimindeki Rolü

Erdoğan’ın açıklamaları, devletin afet yönetimindeki rolünü ve sorumluluklarını ön plana çıkarırken, halkın ihtiyaç duyduğu anlarda devletin müdahalesinin ne denli önemli olduğunu gösteriyor.