Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu çalışanlarına bayram müjdesi: 9 günlük tatil sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kamu Çalışanlarına Bayram Müjdesi: 9 Gün Tatil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu çalışanlarının 10 Nisan 2024 tarihinde başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük sürede idari izinli sayılacaklarını açıkladı. Erdoğan, bu kararı kamuoyuyla paylaşarak, Salı günkü yarım günü ve Pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarına 9 günlük bir tatil süresi sağladıklarını belirtti. Bu uygulamanın, kamu çalışanlarının bayramı daha rahat ve verimli bir şekilde geçirmelerine olanak tanıyacağını ifade eden Erdoğan, tüm vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında: "Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan 2024 tarihinde başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük sürede idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Böylece Salı günkü yarım günü ve Pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarımıza rahatça değerlendirebilecekleri 9 günlük bir vakit verdik. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.



