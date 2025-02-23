Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kaos Baronlarına Sert Mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaos baronlarına seslenerek devletin güç ve kudretinden bahsetti.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 12:23
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 12:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kaos Baronlarına Sert Mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kaos Baronlarına Sert Uyarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada kaos baronlarına önemli bir mesaj verdi. "Bu devlet ve millet, sizin rüyalarınızı kabusa dönüştürme iradesine, gücüne, kudretine sahiptir" diyen Erdoğan, ülke güvenliğini sağlama konusunda kararlılık vurgusu yaptı.

Devletin Gücü Vurgulandı

Erdoğan, sözlerinin devamında, devletin hiçbir tehdide pabuç bırakmayacağını ifade ederek, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Gerçekleştirilen tüm güvenlik operasyonlarının bu iradenin bir sonucu olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin istikrarına yönelik tehditlere karşı halkın sağduyusunu korumasının ve devlete olan inancın önemini vurguladı. Bu çerçevede, toplumun her kesimine önemli görevler düştüğünü dile getirdi.

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