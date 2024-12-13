DOLAR
34,95 -0,14%
EURO
36,75 -0,29%
ALTIN
2.990,88 0,62%
BITCOIN
3.503.885,31 -0,47%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kardeşlik Vurgusu: Baskılara Direniş Önemli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kardeşlik hukuku ve gelen baskılara karşı duruşlarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 15:56
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 15:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kardeşlik Vurgusu: Baskılara Direniş Önemli

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşlik Hukumuzu Koruyacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kardeşlik hukukumuzun temelini oluşturan değerlerin önemine dikkat çekti. "Kardeşlik hukukumuzun gereğini yerine getirirken içerden ve dışardan gelen nice baskıyı, ithamı, tahriki, provokasyonu göğüslemek mecburiyetinde kaldık," diyerek, Türkiye'nin karşılaştığı zorluklar karşısındaki kararlılıklarını vurguladı.

Baskılara Karşı Duruş

Erdoğan, bu dönemde dayanışmanın ve kardeşliğin her zamankinden daha önemli olduğunu ifade etti. Ülkenin birliği ve beraberliğini sağlamak için gereken her türlü adımın atılacağını söyledi.

Ulusal ve Uluslararası İlişkiler

Uluslararası arenada Türkiye'nin karşılaştığı zorlukların altını çizen Erdoğan, "Biz, asla yalnız yürümeyeceğiz. Kardeşlerimizle omuz omuza olacağız," dedi.

Bu açıklamalarıyla Erdoğan, Türkiye'nin hem iç hem de dış politikada güçlü bir duruş sergileyeceğini göstermiş oldu.

İLGİLİ HABERLER

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç

Süleymanpaşa'dan Öğrencilere Harçlık Desteği: Öğrenci Kart İle TL ve Ücretsiz İnternet!

İBB Meclisi'nden Şok Zam: Otopark Ücretlerine Yüzde 115 Artış!

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
YÖK Başkanı Özvar, Hayırseverlerle Üniversitelerin İş Birliğini Vurguladı
2
Fransız Muhalefeti, Bayrou'nun Başbakan Atamasına Tepkiler Yağdırıyor
3
Burhan, Türkiye'nin Sudan'da Savaşın Durdurulmasında Rol Oynamasını Destekledi
4
TİKA ve Can Veren Eller Derneği'nden Benin'de Göz Sağlığı Eğitimi
5
YTB, KATİP Programı ile Dünya Çapında Diplomatlara Türkçe Öğretiyor
6
Van'da 'Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver' Projesi Tanıtıldı
7
Tiran'da Veliaj'ın İstifası İçin Protestolar Devam Ediyor

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak

O ikramiye Ödemeleri Bugün Hesaplarda!

İBB Meclisi'nden Şok Zam: Otopark Ücretlerine Yüzde 115 Artış!

BİM'de 6 Taksit İmkanı ve Eve Teslimat: Yeni Ürünler 18 Aralık'ta Geliyor!

Süleymanpaşa'dan Öğrencilere Harçlık Desteği: Öğrenci Kart İle TL ve Ücretsiz İnternet!

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç

Emlak Konut, Satış Koşullarını Güncelledi: İhale Süreci Artık Daha Kolay!

Emlak Konut GYO'dan Yatırımcılar İçin Cazip İhale Fırsatları

VakıfBank'tan Emeklilere Özel Ödeme: Ocak Ayında Ek Ödeme Fırsatı