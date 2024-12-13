Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kardeşlik Vurgusu: Baskılara Direniş Önemli

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşlik Hukumuzu Koruyacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kardeşlik hukukumuzun temelini oluşturan değerlerin önemine dikkat çekti. "Kardeşlik hukukumuzun gereğini yerine getirirken içerden ve dışardan gelen nice baskıyı, ithamı, tahriki, provokasyonu göğüslemek mecburiyetinde kaldık," diyerek, Türkiye'nin karşılaştığı zorluklar karşısındaki kararlılıklarını vurguladı.

Baskılara Karşı Duruş

Erdoğan, bu dönemde dayanışmanın ve kardeşliğin her zamankinden daha önemli olduğunu ifade etti. Ülkenin birliği ve beraberliğini sağlamak için gereken her türlü adımın atılacağını söyledi.

Ulusal ve Uluslararası İlişkiler

Uluslararası arenada Türkiye'nin karşılaştığı zorlukların altını çizen Erdoğan, "Biz, asla yalnız yürümeyeceğiz. Kardeşlerimizle omuz omuza olacağız," dedi.

Bu açıklamalarıyla Erdoğan, Türkiye'nin hem iç hem de dış politikada güçlü bir duruş sergileyeceğini göstermiş oldu.