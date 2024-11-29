Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kriz Mesajı: Yeni Başlangıçların Müjdecisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kriz Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamalarda krizlerin, layıkıyla değerlendirildiği takdirde yeni bir dönemin habercisi olabileceğini belirtti.

Yeni Dönemlerin Müjdelerini Verdi

Erdoğan, "Layıkıyla değerlendirebilenler için her kriz yeni bir dönemin muştusu, yeni bir başlangıcın öncüsü olma potansiyeline ziyadesiyle sahiptir" ifadelerini kullanarak, zorlukların yaşanan dönemde fırsatlar doğurabileceğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.