Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lahey'deki Soykırım Davası Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'e karşı açılan soykırım davası hakkında önemli bilgiler verdi. Erdoğan, Meclis'in hukuk heyetinin 7 Ağustos'ta Lahey'deki Adalet Divanı'na başvuruda bulunacağını duyurdu.

Davaya Müdahillik Dilekçesi

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Meclis hukuk heyetimiz, 7 Ağustos'ta Lahey'de davaya müdahillik dilekçemizi Adalet Divanına teslim edecektir" ifadelerini kullandı. Bu adım, uluslararası alanda yaygın bir tepki ve mücadele biçimi olarak değerlendiriliyor.