Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lübnan'a Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırıları sert sözlerle kınadı. Bu insani krizin ardından, Erdoğan, "İsrail'in Lübnan'a insanlık dışı saldırılarını lanetliyorum, hayatını kaybeden Lübnanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum,” ifadelerini kullandı.

Hümanist Duygular ve Uluslararası Dayanışma

Erdoğan, bu tür saldırıların uluslararası barış ve güvenliğe ciddi tehditler oluşturduğunu belirtti. Ayrıca, bölgede yaşanan insani dramların çözümü için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.