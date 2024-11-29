Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Medya Eleştirisi: Şiddet ve Uyuşturucu Meşrulaştırılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Medyada Şiddet ve Uyuşturucu Sorunu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yaptığı açıklamalarda medya dünyasında yaşanan olumsuzluklara dikkat çekti. Erdoğan, "Reyting alabilmek için şiddetin meşrulaştırıldığını, alkol ve uyuşturucunun özendirildiğini, sapkın ve sapık ilişkilerin normalleştirildiğini görüyoruz" dedi.

Medyanın Rolü ve Sorumluluğu

Erdoğan, medyanın toplum üzerindeki etkisine vurgu yaparak, bu tür içeriklerin toplumda kötü bir örnek oluşturduğunu ifade etti. Medyanın sorumlu bir şekilde yayın yapmasının gerektiğini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.