Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçik'e Bayram Kutlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahraman Mehmetçiğe Bayram Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda görevli Mehmetçik ile telefonda bayramlaştı. Erdoğan, "Sizlerin şahsında vatan topraklarımızın dört bir yanında, hudut boylarımızda, bölgemizde ve dünyanın farklı ülkelerinde özveriyle görev yapan kahraman ordumuzun tüm mensuplarının bayramını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Güler'den Ziyaret

Konu hakkında bilgi veren Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bayram namazını Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda kıldıktan sonra Mehmetçik ile bayramlaşarak, "Burada kahraman Mehmetçiğimizin, ülkemizin güvenliği ve asil milletimizin huzuru için daima hazır ve kararlı olduğunu büyük bir memnuniyetle müşahede ettik." dedi.

Bakan Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşerek, onun bayramını kutladı. Ayrıca, Erdoğan'ın Mehmetçiğe seslendiği konuşmasında, "Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyorum." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Şehitlere Saygı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1048'de Pasinler Ovası ve 1071'de Malazgirt Ovası'nda yazılan destanlardan bugüne kadar canlarını feda eden tüm şehitleri rahmetle yad ettiğini dile getirerek, "Bu topraklardaki varlığımız için bedel ödeyen gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Önemli Misyon ve Teşekkür

Erdoğan, Hava Kuvvetlerimizin Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nın misyonunu da vurgulayarak, "Sahip olduğunuz bilgi, tecrübe ve askeri disiplinle taşıdığınız birlik bilinciyle, Gök Vatan'ın muhafaza ve müdafaasında kilit bir rol üstleniyorsunuz." dedi.

Hafta başında kuruluşunun 114'üncü yılını kutlayan Türk Hava Kuvvetleri'ne de tebriklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitlerimizi rahmetle anıyor, şehit ailelerimize, gazilerimize ve milletimizin her bir ferdine hayırlı bayramlar diliyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun." sözleriyle bayram mesajını tamamladı.

Kurban Bayramı dolayısıyla bugün Kütahya'ya giden ve bayram namazını Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığında kılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi, bayram namazının ardından Mehmetçik ile bayramlaştı.

Kurban Bayramı dolayısıyla bugün Kütahya'ya giden ve bayram namazını Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığında kılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi, bayram namazının ardından Mehmetçik ile bayramlaştı.