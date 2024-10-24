Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Orta Doğu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan Orta Doğu'daki Durumu Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orta Doğu'da yaşanan çatışmaların durmaması halinde adalet, barış ve kalkınmanın mümkün olamayacağını ifade etti.

Adalet ve Barış İçin Acil Çözüm Gerekiyor

Erdoğan, verdiği mesajda, "Orta Doğu'da akan kan durdurulmadıkça, gelecek için ne adaletten ne barıştan ne de kalkınmadan söz edilebilir" dedi. Bu sözlerle, bölgedeki çatışmaların sonlandırılması gerektiğinin altını çizdi.

Erdoğan’ın açıklamaları, uluslararası diplomasi açısından önemli bir çağrı niteliği taşıyor.