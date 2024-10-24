DOLAR
34,24 0,07%
EURO
37,07 -0,17%
ALTIN
3.015,51 -0,8%
BITCOIN
2.294.335,04 -0,5%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Orta Doğu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Doğu'daki çatışmaları durdurmanın önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 12:39
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 12:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Orta Doğu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan Orta Doğu'daki Durumu Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orta Doğu'da yaşanan çatışmaların durmaması halinde adalet, barış ve kalkınmanın mümkün olamayacağını ifade etti.

Adalet ve Barış İçin Acil Çözüm Gerekiyor

Erdoğan, verdiği mesajda, "Orta Doğu'da akan kan durdurulmadıkça, gelecek için ne adaletten ne barıştan ne de kalkınmadan söz edilebilir" dedi. Bu sözlerle, bölgedeki çatışmaların sonlandırılması gerektiğinin altını çizdi.

Erdoğan’ın açıklamaları, uluslararası diplomasi açısından önemli bir çağrı niteliği taşıyor.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fransa'da 'Intifada' Söylemi İçin Hapis Cezası İstemi
2
Osmaneli'de Atatürk Köşesi Açıldı
3
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan TUSAŞ'a Terör Saldırısına Kınama
4
Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar Küresel Kurum Reformunu Savundu
5
Filistin Başbakanı Mustafa ve Japonya Dışişleri Bakanı İvaya'nın Gazze Üzerine Yapılan Görüşmeleri
6
Kırklareli'nde Kaçak Hayvan Ticareti
7
Güney Kore, Kuzey Kore'nin Rusya'ya Asker Göndermesine Tepki Gösterdi

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sürücülerin hevesini kursağında bırakacak açıklama! Hafta sonu gelmeden akaryakıta çifte zam geliyor

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek