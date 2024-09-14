Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Resulullah Efendimiz'e Vurgu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Örnek Alınacak İsim: Resulullah Efendimiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada, dünya hayatındaki örnek alım sürecinde Resulullah Efendimiz'in vazgeçilmez bir rol üstlendiğini vurguladı. Erdoğan, "Dünya hayatında kendimize örnek aldığımız, izinden gittiğimiz, yoluna hayatımızı adadığımız tek insan Resulullah Efendimiz'dir" şeklinde bir ifade kullandı.

Resulullah'ın Eğitici Rolü

Bu sözler, Erdoğan'ın toplumda Resulullah'ın öğretilerine ve değerlerine ne denli önem verdiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.