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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Rövanşizm' Uyarısı: Demokrasi İçin Endişe Verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin yerel yönetimler aracılığıyla marjinal siyaseti hortlatma çabasını eleştirdi.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 15:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Rövanşizm' Uyarısı: Demokrasi İçin Endişe Verici

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin yerel yönetimler aracılığıyla rövanşizm kokan marjinal bir siyaseti hortlatmaya çalıştığını ifade ederek, bu durumun demokrasi adına utanç ve endişe verici olduğunu vurguladı.

Erdoğan, açıklamalarında, muhalefetin bu tür yaklaşımlarının toplumda ayrışmalara neden olabileceğini ve ülkenin siyasi atmosferini olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Yerel yönetimlerin, halkın iradesini yansıtması gerektiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı, demokrasinin güçlendirilmesi için herkesin üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Bu eleştirileriyle birlikte Erdoğan, muhalefetin yerel yönetimlerdeki güçlerini kötüye kullanma çabalarına karşı uyarıda bulunmuş oldu.

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