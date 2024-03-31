Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sandık çağrısı: "Milletin iradesine sahip çıkın"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mahalli İdareler Genel Seçimleriyle ilgili olarak oy verme işleminin 17.00 itibarıyla sona erdiğini belirterek, sonuçların kesinleşinceye kadar sandıklara sahip çıkılmasını istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri hakkında paylaşım platformu X hesabından bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım. Saat 17.00 itibarıyla tüm yurtta oy verme işlemi sona erdi. Şimdi sandıklara, oylara sahip çıkma vakti. Son oy sayılana ve sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimden görevli oldukları sandıkların başından ayrılmamasını, milletin iradesine sonuna kadar sahip çıkmasını önemle rica ediyorum."