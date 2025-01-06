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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Savunma Sanayi Açıklaması: Barışı Koruma Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayii yatırımlarının barışı koruma amacını taşıdığını belirtti.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 19:09
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 19:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Savunma Sanayi Açıklaması: Barışı Koruma Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Savunma Sanayii Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, savunma sanayi alanında gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bu yatırımların temel amacının "savaşa hazırlanmak" olmadığını vurguladı.

Barış ve İstiklal İçin Yatırımlar

Erdoğan, konuşmasında savaş değil, barış vurgusu yaparak, "Savunma sanayii alanındaki yatırımlarımız, barışı, istiklali, istikbali, bağımsızlığı muhafaza ve müdafaa içindir" dedi. Bu açıklamalar, Türkiye'nin savunma sanayiinde bağımsız bir konum elde etme hedefini gözler önüne serdi.

Erdoğan'ın belirttiği üzere, savunma sanayi yatırımları, ülkenin genel güvenliğini artırmak ve uluslararası arenada güçlü bir duruş sergilemek için kritik bir öneme sahiptir.

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