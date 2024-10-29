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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Savunma Sanayi Vurgusu

Erdoğan, savunma sanayiinde bağımsızlık için durmaksızın çalışacaklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 17:18
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 17:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Savunma Sanayi Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uyarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, savunma sanayinin gelişimi üzerine etkileyici bir açıklamada bulundu. "Savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye hayalimizi gerçeğe dönüştürünceye kadar, bize durmak, dinlenmek ve nefeslenmek yok," ifadelerini kullandı.

Bağımsızlık Hedefi

Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayisinde kendine yeterli olma hedefinin önemine vurgu yaptı. Bu doğrultuda, Türkiye'nin uluslararası sahada daha güçlü bir konuma ulaşması gerektiğini belirtti.Sonuç

Cumhurbaşkanı'nın bu açıklaması, Türkiye'nin savunma sanayisindeki bağımsızlık arayışının ne denli öncelikli bir hedef olduğunu ortaya koymaktadır.

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