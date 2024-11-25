Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklama: 'İşbirlikçi' İftirasına Yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kapsamlı Yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine, partisine ve iktidarına yönelik 'işbirlikçi' suçlamalarına karşı sert bir açıklama yaptı. Erdoğan, bu iftiraların sahiplerinin öncelikle Filistin direnişine terör yaftası vuranlarla kurdukları işbirliğini sorgulamaları gerektiğini vurguladı.

Filistin Direnişi ve Suçlamalar

Erdoğan, bu tür suçlamaların bir çerçeve içinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Ülkede ve uluslararası arenada Filistin konusundaki hassasiyetini yineleyen Cumhurbaşkanı, bu tür iftiraların asıl muhataplarını açık bir dille eleştirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.