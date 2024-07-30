Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Mesaj: Klavye Soytarılarına Geçit Yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformlarında kendisine yönelik eleştirilerle ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

Klavye Soytarılarına Tepki

"Klavye soytarılarının hadsiz mesajları bizi korkutmaz, bizi ürkütmez; inandığımız yolda yürümekten asla vazgeçiremeyecekler" dedi. Bu sözleriyle, sosyal medyada yayılan eleştiri ve hakaretlerde bulunduğu kaydedildi.

Cumhurbaşkanı, bu tür açıklamaların kendilerini etkilemeyeceğini vurguladı. Onun ifadesiyle, inanç ve kararlılıklarıyla ilerlemeye devam edecekler.