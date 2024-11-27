Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Uyarı: Kaynaklar Millete Ait

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kaynakların Kullanımı Üzerine Sert İfade

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada, "Hiç kimsenin millete hizmet için tahsis edilen kaynakları kendi hırsı, sinsi emeli, şahsi reklamı için yağmalama, karanlık mahfillerde dağıtma hakkı yoktur" şeklinde belirtti.

Bu ifadeler, kamu kaynaklarının etik ve adil bir şekilde kullanılması gerektiğine dikkat çeken Erdoğan, kaynakların toplum yararına hizmet etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.