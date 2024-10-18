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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sosyal Medya Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyada hakaret edenlere acıdığına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 15:21
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 15:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sosyal Medya Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çarpıcı Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformlarında hakaret içeren paylaşımlar yapan kişiler hakkında dikkat çekici bir yorumda bulundu.

"Öfkeyi Sosyal Medyada Atmaya Çalışanlara..."

Erdoğan, "Sırtından hançerlenmenin öfkesini sosyal medyada sürekli birilerine hakaret ederek çıkarmaya çalışanlara sadece acıyarak bakıyoruz." sözleriyle bu durumu eleştirdi. Bu açıklamalar, sosyal medyanın toplumsal iletişimdeki rolünü ve davranış biçimlerini yeniden gündeme getirdi.

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