Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan STK Fuarı'nda Netanyahu'ya Destek: 'Uluslararası Ceza Mahkemesinin Kararını Destekliyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan STK Fuarı'nda Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında çıkartılan tutuklama kararını desteklediklerini belirtti. Erdoğan, 'Alınan bu cesur kararın sözleşmeye taraf tüm ülkelerce uygulanmasını, insanlığın uluslararası sisteme güvenini tazeleme adına önemli buluyoruz.' diyerek bu kararın uluslararası topluma yönelik bir çağrı olduğunu vurguladı.

İç Çatışmalar ve Göç Dalgası

Erdoğan, İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) ve Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) tarafından düzenlenen 4. Uluslararası STK Fuarı'nda yaptığı konuşmada, günümüz dünyasında iç çatışmalar, savaşlar ve terör yüzünden yoğun bir göç dalgası yaşandığını belirtti.

Bu insani dram karşısında gelişmiş ülkelerin sergilediği vurdumduymaz tavrı 'insanlık adına utanç verici' olarak nitelendiren Erdoğan, Türkiye'nin tarih boyunca birçok insana kapısını açtığını ifade etti.

STK'lere Önemli Görevler

STK'lerin uluslararası düzeyde adalet ve merhamet duyarlılığını artırarak önemli bir rol üstlendiğini kaydeden Erdoğan, 'Sizlerden dünyaya güçlü bir duruş, güçlü bir sesleniş, zalime karşı güçlü bir tepki bekliyorum.' dedi.

Ayrıca, Türk milletinin her zaman masumların yanında olduğuna dair sözlerini vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin insani yardım çalışmaları ile bölgedeki kardeşlerine destek vermeye devam edeceğini belirtti. Gazze'ye 86 bin ton, Lübnan'a ise 1300 ton insani yardım malzemesi ulaştırdıklarını aktardı.

Uluslararası İlişkiler ve Filistin Meselesi

Erdoğan, uluslararası düzeyde İsrail'in Gazze'deki insanlık suçlarını yargılamak için çeşitli mekanizmaları harekete geçirdiklerini ele alarak, BM ve diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışacaklarının altını çizdi. Özgür ve bağımsız bir Filistin hedefinin de devam ettiğini sözlerine ekledi.

Son olarak, 4. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Fuarı'nın hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, Gazze İstanbul Deklarasyonunun da mazlum Filistin halkının sesini dünyaya duyurmasını umduğunu ifade etti.

Programa Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Valisi Davut Gül ve çeşitli STK temsilcileri katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) ile Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) tarafından Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 4. Uluslararası STK Fuarı'na katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) ile Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) tarafından Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 4. Uluslararası STK Fuarı'na katılarak konuşma yaptı.