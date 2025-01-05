Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Operasyonları Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyine düzenledikleri operasyonlar sonucunda PKK'nın bu ülkedeki uzantısını sınır hattından uzaklaştırdıklarını belirtti. Bu operasyonların, Türkiye'nin güvenliğini sağlamak adına büyük önem taşıdığını vurgulayan Erdoğan, bölgedeki istikrarı arttırmak için kararlı adımlar atmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Operasyonların Amaçları

Erdoğan, Suriye'deki sınır güvenliğinin artırılması ve terör tehditlerinin bertaraf edilmesi için yürütülen askeri harekâtların önemini dile getirerek, Türkiye'nin kararlılıkla bu alanda faaliyetlerine devam edeceğini kaydetti.