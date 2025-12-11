Bilecik'te Motosiklet ve ATV Sürücülerine Güvenlik Odaklı Trafik Denetimi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet ve ATV sürücülerine yönelik kent merkezinde güvenlik denetimi yaptı; kask, ekipman ve mevzuat kontrolü uygulandı.