Bilecik'te Motosiklet ve ATV Sürücülerine Güvenlik Odaklı Trafik Denetimi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet ve ATV sürücülerine yönelik kent merkezinde güvenlik denetimi yaptı; kask, ekipman ve mevzuat kontrolü uygulandı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 09:37
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 09:37
Güvenlik odaklı uygulama

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde motosiklet ve ATV sürücülerine yönelik kapsamlı trafik denetimi gerçekleştirdi.

Uygulamada kask kullanımı, koruyucu ekipmanları, sürücü belgesi ve araçların mevzuata uygunluğu titizlikle kontrol edildi.

Eksikliği bulunan sürücülere ilgili kanunlar çerçevesinde bilgilendirme yapılırken, gerekli idari işlemler de uygulandı.

Denetimde görevli ekipler, özellikle kask ve koruyucu ekipmanın kazalarda hayati önem taşıdığına dikkat çekerek sürücüleri trafik kurallarına uymaya davet etti.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, "Kask hayat kurtarır, koruyucu ekipman kazaların etkisini azaltır. Güvenli sürüş bilinçle başlar" dedi.

