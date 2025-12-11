Bilecik'te Motosiklet ve ATV Sürücülerine Güvenlik Odaklı Trafik Denetimi
Güvenlik odaklı uygulama
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde motosiklet ve ATV sürücülerine yönelik kapsamlı trafik denetimi gerçekleştirdi.
Uygulamada kask kullanımı, koruyucu ekipmanları, sürücü belgesi ve araçların mevzuata uygunluğu titizlikle kontrol edildi.
Eksikliği bulunan sürücülere ilgili kanunlar çerçevesinde bilgilendirme yapılırken, gerekli idari işlemler de uygulandı.
Denetimde görevli ekipler, özellikle kask ve koruyucu ekipmanın kazalarda hayati önem taşıdığına dikkat çekerek sürücüleri trafik kurallarına uymaya davet etti.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, "Kask hayat kurtarır, koruyucu ekipman kazaların etkisini azaltır. Güvenli sürüş bilinçle başlar" dedi.
BİLECİK’TE MOTOSİKLET VE ATV SÜRÜCÜLERİNE TRAFİK DENETİMİ