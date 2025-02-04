Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'ye Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin harap olmuş şehirlerinin yeniden inşası konusunda Türkiye'nin destek vermeye hazır olduğunu belirtti. Erdoğan, Suriye’nin ekonomik kalkınmasının hızlanmasının, aynı zamanda gönüllü geri dönüşlerin de ivme kazanmasına olanak tanıyacağını ifade etti.

Erdoğan, bu önemli açıklamada, Türkiye’nin Suriye için büyük bir özveriyle çalıştığını ve uluslararası camianın da bu süreçte aktif rol almasının önemine vurgu yaptı.