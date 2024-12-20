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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tarih Mesajı: Mazlumun Yanında Durduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zalime karşı mazlumdan yana olduklarını ifade etti ve zamanın haklı çıkaracağına inandığını belirtti.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 17:28
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 17:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tarih Mesajı: Mazlumun Yanında Durduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mazlumların Yanında Olduğunu Vurguladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada "Zalimin karşısında, mazlumun yanında durmak suretiyle tarihin doğru tarafında yer aldık" şeklinde ifadeler kullandı. Erdoğan, milletine hitap ederken, "Milletim bilsin ki başka konularda da zaman bizi haklı çıkaracaktır" dedi.

Tarihin Doğru Tarafında Durma Vurgusu

Erdoğan, açıklamalarında, ülkesinin tarihsel bir sorumluluk üstlendiğini ve uluslararası ilişkilerde adalet ve hak tarafında durmalarının önemine değindi. Bu söylem, Türkiye'nin mazlumlar için gösterdiği duruşun altını çizmektedir.

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