DOLAR
34,63 -0,17%
EURO
36,58 -0,7%
ALTIN
2.930,14 -0,39%
BITCOIN
3.184.280,79 2,88%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tepki: İnanç ve Görünüşe Saygı Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanların inancı ve görünüşü ile aşağılanmasına karşı çıktığını belirtti.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 15:11
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 15:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tepki: İnanç ve Görünüşe Saygı Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çarpıcı Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, insanlarımızın sırf inancı ve dış görünüşü dolayısıyla aşağılanmasına karşı olduğunu ifade etti. Erdoğan, bu tür duruma muhalefet etmeye devam edeceklerini vurgulayarak, ''üç beş kendini bilmezin reyting savaşına meze yapılmasına müsaade edemeyiz'' ifadelerini kullandı.

Toplumun Değerlerine Saygı Çağrısı

Bu açıklama, toplumsal değerlerin ve inançların korunmasına yönelik önemli bir duruş sergilemesi açısından dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumdaki her bireyin saygı görmesi gerektiğini belirterek, eşitlik ve adaletin önemine vurgu yaptı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

MÜJDE! Asgari ücret emekli maaşlarının aynası olacak! Tahminler kabardı emekli kazanacak

4 gün içinde İŞKUR’a girene memuriyet imkanı! O kurum yüzlerce personel alacak

TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıları Bankalara Yönlendiriyor!

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Erzurum'da Önemli Açıklamalar: 300 Bin Öğretmene Unvan!
2
Doğu Anadolu'nun Güneydoğusunda Kuvvetli Kar Uyarısı
3
NATO Komutanı Vandier: Avrupa Silahlanma Yarışında Kurallarını Esnetmeli
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Din Adamlığı ve Şovmenlik Aynı Değil!
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İslam Varsa Türkiye Vardır'
6
Erdoğan'dan Dijital Teknoloji ve Kültür Eleştirisi
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dijital Alemin Gerçek Değeri Vurgulandı

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıları Bankalara Yönlendiriyor!

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı

Araç sahiplerine yeni maliyet! 1 Aralık’tan önce yapılması gerekiyor

4 gün içinde İŞKUR’a girene memuriyet imkanı! O kurum yüzlerce personel alacak

Yeni sistem Mecliste! Artık hastanelerde ve Aile Hekimlerinde atılan adım para olacak!

MÜJDE! Asgari ücret emekli maaşlarının aynası olacak! Tahminler kabardı emekli kazanacak

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor