Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terör Organizatörlerine Sert Eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör Örgütü Taşeronları Yok Olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yaptığı açıklamada, ülkedeki belediye başkanları ile terör örgütü bağlantıları arasında kesin bir ayrım yapılması gerektiğini vurguladı. Erdoğan, "Dünyanın hiçbir yerinde bir tarafta halkın seçtiği belediye başkanları, diğer tarafta terör örgütünün belediyelere atadığı ne olduğu belirsiz tipler olmaz" dedi.

Belediyelere Terör Bağlantılarına Dikkat

Erdoğan, terör örgütlerinin yerel yönetimler üzerindeki etkisinin sona erdirilmesi gerektiğini söyleyerek, bu durumun halkın iradesine bir tehdit oluşturduğunu ifade etti. Yerel yönetimlerin halkın güveniyle seçilen kişiler tarafından yönetilmesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, gerekli tedbirlerin alınacağını belirtti.

Bu açıklamalar, Türkiye'nin terörle mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü bir kez daha kanıtlar nitelikte. Cumhurbaşkanının bu tutumu, terörle mücadelede halkın desteğini arkasına alacak gibi görünüyor.