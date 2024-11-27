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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak terörsüz Türkiye hedefini gerçekleştireceklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 13:09
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 13:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu

Erdoğan: Terörsüz Türkiye İçin Birlikte Çalışacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın terörle mücadelesini güçlendirme ve terörsüz Türkiye idealini gerçekleştirme konusundaki kararlılığını ortaya koydu. "Cumhur İttifakı olarak omuz omuza vererek terörsüz Türkiye idealini, inşallah, gerçeğe dönüştüreceğiz" ifadelerini kullanan Erdoğan, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Bu açıklama, Türkiye’nin güvenlik politikalarına ve terörle mücadeleye yönelik yeni stratejilerin sinyalini verirken, vatandaşlar arasında da umut yarattı. Erdoğan, bu hedefe ulaşmak için tüm güçleriyle çalışacaklarını belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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