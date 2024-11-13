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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a Ümit: 'Farklı Adımlar Atmalı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın bölge politikaları hakkında kaygılarını dile getirdi ve teknoloji işbirliği fırsatlarına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 14:08
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 14:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a Ümit: 'Farklı Adımlar Atmalı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a Temenniler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ve Azerbaycan ziyaretlerinin ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump'ın bölgeye yönelik adımlar atması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Zaman zaman verilen mesajlar bizi kaygılandırabiliyor. Onun için de ocak ayını bir görmemiz lazım," dedi.

Elon Musk ile Teknoloji Üzerine Görüşmeler

Erdoğan, Elon Musk ile görüşmelerinin ardından teknoloji ve uzay alanında Türkiye'nin önemli adımlar attığını belirtti. Musk'ın uzay ve teknoloji alanındaki çalışmaları ile ilgili işbirliklerinin gündemde olduğunu ifade eden Erdoğan, "Teknoloji tek başına ilerleyeceğiniz bir alan değil, mutlaka bazı işbirliklerine ihtiyacınız oluyor," dedi.

Trump ile Eski İlişkilerin Önemi

Trump'ın başkanlığı döneminde Türkiye'nin ABD ile olan ilişkilerine değinen Erdoğan, "Geçmişte Trump ile görüşmelerimiz, Biden ile mukayese edilemeyecek derecede fazlaydı. Bu dönemde de temaslarımızı sürdüreceğiz," ifadesini kullandı.

Çin ve Rusya'nın Tutumu

Erdoğan, Çin ile Rusya'nın tutumunu değerlendirirken, her iki ülkenin de İsrail'in saldırılarına karşı duruş sergilediğini belirtti. Birleşmiş Milletler zemininde başlattıkları girişimlerin bu bağlamda önemli olduğunu vurguladı.

İsrail'e Karşı Ses Yükseltme Çağrısı

Cumhurbaşkanı, Arap ülkeleri ve Türk devletlerine yönelik İsrail karşıtı güç birliği çağrısında bulundu. "Zulmün karşısında olmak için insan olmak yeterlidir," diyerek uluslararası dayanışmanın önemini vurguladı.

Israel ile İlişkiye İtiraz

Türkiye'nin İsrail ile ilişkilerini kesin olarak kestiğini ifade eden Erdoğan, "Tayyip Erdoğan'ın başında olduğu Türkiye Cumhuriyeti, İsrail ile hukukunu devam ettirmez," dedi. İftiracılara karşı duracaklarını ve hukukun önünde hesap soracaklarını belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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