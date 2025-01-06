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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜİK Açıklamalarına Değerlendirme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜİK'in enflasyon verilerini değerlendirerek ekonomide doğru yolda olduklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 18:57
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 18:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜİK Açıklamalarına Değerlendirme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enflasyon Verilerini Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜİK tarafından açıklanan son enflasyon verilerinin, enflasyonla mücadelede doğru yolda olduklarını bir kez daha teyit ettiğini belirtti. Erdoğan, yaptığı açıklamada, bu verilerin ekonominin güçlü bir şekilde ilerlediğinin göstergesi olduğunu ifade etti.

Enflasyonla Mücadelede Hedefler

Erdoğan, Türkiye'nin enflasyonla mücadelesinin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Bu bağlamda, ekonomik istikrarın sağlanması için atılan adımların önemine dikkat çekti. Ekonomideki gelişmelerin yakından takip edildiğini ve gerekli önlemlerin alınmaya devam edileceğini belirtti.

Bu açıklamalar, halkın ekonomiye olan güvenini pekiştirmeyi hedefleyen bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor.

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