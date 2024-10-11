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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye ve Sırbistan'a Barış Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Sırbistan'ın işbirliği ile barış ve savunma sanayisi üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 14:42
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 14:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye ve Sırbistan'a Barış Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sırbistan İle İşbirliği Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve Sırbistan arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Erdoğan, "Bizler Türkiye ve Sırbistan olarak el ele bir adım atmalıyız. Ancak bu adım, barışın korunmasını sağlamak üzere dayanıklı bir savunma sanayisinin tesis edilmesiyle mümkün olacaktır," dedi.

İşbirliği ve Barış Teması

Erdoğan, iki ülke arasındaki işbirliğinin her alanda genişlemesi gerektiğini ifade ederek, özellikle savunma sanayisinin önemine dikkat çekti. Barış ve güvenliğin sağlanmasının, ortak projelerle mümkün olacağına inandığını belirtti.

Sırbistan ile Stratejik Ortaklık

Türkiye’nin, Sırbistan ile olan ilişkilerini güçlendirerek, bölgedeki barış ve istikrar için önemli adımlar atması gerektiğini ifade eden Erdoğan, bu yöndeki çalışmalara hız verileceğini söyledi.

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