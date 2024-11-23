Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan UCM Açıklaması: Netanyahu ve Gallant'a Destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik UCM Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında verilen tutuklama kararını desteklediğini açıkladı. Erdoğan, bu kararla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Destek mesajı

Erdoğan, konu hakkında yaptığı açıklamada, UCM'nin tutuklama kararının önemine dikkat çekerek, "UCM'nin kararını desteklediğimizi ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı. Bu çıkış, uluslararası kamuoyunda geniş yankı buldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.