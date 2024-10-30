Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uluslararası Hafızlık Yarışmasında İsrail'e Sert Eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu. Bu konuşmasında, "Siyonist hezeyanlarla gözü dönmüş İsrail hükümeti, yalnızca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gibi oluşumları değil, barışı, insan haklarını, basın özgürlüğünü ve demokrasiyi korumakla yükümlü tüm yapıları esir almıştır." ifadesini kullandı.

Programın Detayları

Program Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilirken, Erdoğan yarışmaya katılan 54 ülkeden 94 yarışmacıya teşekkür etti. Aynı zamanda, ön elemede 35 ülkeden 41 yarışmacının finale kaldığını ve finalin Şanlıurfa'da yapıldığını açıkladı. Ayrıca, dereceye girenlere ödüllerinin verileceğini duyurdu.

Kur'an'ın Önemi ve Müjdeli Haberler

Hz. Muhammed'in hadislerinden alıntılar yapan Erdoğan, "Kur'an-ı ezberleyen ve okuyan kişi Allah katında seçkin meleklerle birlikte olacaktır." dedi. Yarışmacılara hitaben, "Zümer suresinde sözlerin en güzeli olarak tarif edilen Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla okuyan, öğrenen, öğreten ve tatbik eden müminler olmayı Mevla bizlere nasip eylesin." şeklinde dua etti.

İslam Dünyasındaki Zorluklar

Erdoğan, İslam aleminin bugün tarihi bir krizden geçtiğini belirtti ve "Kitabullah'a sımsıkı tutunmamız gerekiyor." diyerek, İsrail'in Gazze ve Filistin topraklarındaki eylemlerini kınadı. Özellikle çocukların hedef alındığını vurgulayarak, "Siyonist rejimin ölüm makinasında 50 bin kardeşimizin kıyılmasına engel olamadık." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, uluslararası kurumların etkisizliğine dikkat çekerek, "Netanyahu'yu durduracak adımlar atılmıyor. Bu, insanlığın tükenişidir." diye konuştu. Sözlerini, "Gazze soykırımı, tüm maskeleri indirmiştir." diyerek bitirdi.